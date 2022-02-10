الاتحاد الأوربي يدعو إلى إنهاء الاقتتال باليمن

دعا الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، إلى إنهاء الاقتتال في اليمن عبر حل تفاوضي.

وقالت بعثة الاتحاد لدى اليمن، عبر تويتر، إن نائب المدير العام في الخارجية الأوروبية كارل هالرجارد، التقى محمد عبد السلام، رئيس فريق الحوثيين بالمفاوضات.

وأعلن هالرجارد خلال اللقاء ضرورة الحاجة إلى المشاركة مع المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، لإنهاء الاقتتال والتوصل لحل تفاوضي.

ولم تذكر البعثة تفاصيل أكثر عن اللقاء أو مكانه، لكن المسؤول الحوثي يقيم عادة في العاصمة العمانية مسقط.

وخلال الأسابيع الماضية، شهد اليمن تصعيدا عسكريا كبيرا بين القوات الحكومية والحوثيين، ما أدى إلى نزوح العديد من الأسر، إضافة إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وفي نوفمبر /تشرين الثاني الماضي، أعلنت الأمم المتحدة أنه بنهاية 2021، تكون الحرب في اليمن قد أسفرت عن مقتل 377 ألف شخص بشكل مباشر وغير مباشر.

وأدت الحرب إلى خسارة اقتصاد البلاد 126 مليار دولار، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية بالعالم، حيث يعتمد معظم السكان البالغ عددهم 30 مليونا على المساعدات، وفق الأمم المتحدة.