السلطات الفرنسية تحظر "قافلة الحرية" المناهضة لقيود كورونا من المرور بباريس

حظرت شرطة باريس اليوم الخميس عمليات قطع الطرق التي هددت بها مجموعات من المحتجين على القيود المفروضة ضد فيروس كورونا عبر الإنترنت.

وأعلنت الشرطة الفرنسية حظر الاحتجاجات التي تسعى إلى "إغلاق العاصمة" من الجمعة إلى الإثنين، مستشهدة "بمخاطر الاضطرابات على النظام العام".

ومن المقرر أن تتخذ الشرطة إجراءات لحماية الطرق واحتجاز المخالفين.

وقالت الشرطة في بيان إن عرقلة حركة السير يمكن أن تؤدي إلى السجن لمدة عامين وغرامات تصل إلى 4500 يورو (أكثر من 5000 دولار) وسحب تراخيص القيادة.

دعت مجموعات عبر الإنترنت في فرنسا السائقين إلى الالتقاء في باريس اعتبارا من ليل الجمعة، والمتابعة إلى عاصمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الإثنين.

وانطلقت مجموعات صغيرة من السائقين الأربعاء من مدينة بايون على الساحل الأطلسي بفرنسا ونيس على الريفيرا الفرنسية، مع ملصقات على سياراتهم كتبت عليها عبارة "موكب الحرية". كما تم الإبلاغ عن مغادرين في مدن أخرى.

شهدت فرنسا احتجاجات أسبوعية ضد قواعد اللقاحات والقيود المتعلقة بمكافحة الفيروس لعدة أشهر، لا سيما من قبل الجماعات اليمينية المتطرفة.