الشرطة النمساوية تعثر على مهاجرين داخل شاحنة في ظروف حياتية خطيرة

عثرت الشرطة النمساوية على ثمانية مهاجرين مختبئين داخل صندوق تحميل خشبي ضيق كان مثبتا أسفل من شاحنة، في ظروف حياتية خطيرة.

وأعلنت الشرطة أن المهاجرين، تم تهريبهم من رومانيا عبر المجر إلى النمسا. وأوضحت في بيان يوم الأربعاء أن العديد منهم عانوا من انخفاض درجة حرارة الجسم أثناء الرحلة وسط درجات حرارة شديدة البرودة وفقد بعضهم الوعي بسبب تعرضهم لأبخرة عوادم الشاحنة لساعات.

وذكرت الشرطة أن المهاجرين وصفوا مكان اختبائهم بأنه "صندوق رعب".

وأفادت الشرطة باعتقال سائق الشاحنة وهو تركي الجنسية. ولم تكشف الشرطة عن أي تفاصيل أخرى عن المهربين أو المهاجرين.

واكتشف محققون نمساويون المهاجرين واعتقلوا السائق الشهر الماضي في استراحة على طريق سريع بالقرب من شفيشات، جنوب شرق فيينا، بعد تلقي بلاغ من السلطات الألمانية، لكنهم أعلنوا عن الحادث يوم الأربعاء فقط. واعتقل شريك السائق يوم الجمعة في مدينة غراتس النمساوية حيث يقيم.

قال المحققون إن السائق اعترف بتهريب ما يصل إلى 40 مهاجرا إلى النمسا في ثماني رحلات. كان على كل مهاجر سداد ما بين 15000 إلى 16000 يورو (17150 إلى 18300 دولار) مقابل الرحلة المحفوفة بالمخاطر.

وصرح وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر، وفقا لقناة "أو أر أف" النمساوية إن "هذه القضية تظهر مرة أخرى كيف يتصرف مجرمو التهريب المنظم غير الإنساني. يجب أن نضمن أن تحرم حماية قوية للحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي هؤلاء المجرمين من تنفيذ نشاطهم ".