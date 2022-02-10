انطلاق مناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا

انطلقت، اليوم الخميس، مناورات عسكرية مشتركة بين روسيا وبيلاروسيا، على أراضي الأخيرة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن مناورات عزيمة الاتحاد 2022، تشارك فيها بعض القوات البيلاروسية، إلى جانب وحدات روسية تابعة للمنطقة العسكرية الشرقية.

وأضاف البيان أن المناورات ستستخدم فيها بطاريات من منظومتي إس 400 وبانتسير إس للدفاع الجوي، و12 مقاتلة روسية من طراز "سوخوي 35".

وأوضح أن المناورات تأتي بهدف التدرب على تنفيذ مهام التصدي للعدوان الخارجي من خلال القيام بعملية دفاعية، وكذلك لمكافحة الإرهاب وحماية مصالح دولة الاتحاد.

ومن المقرر أن تستمر المناورات حتى 20 فبراير/ شباط الحالي.