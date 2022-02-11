الاتحاد الأوروبي يرفض تصويت "صرب البوسنة" على إنشاء مجلس للقضاة

قال الاتحاد الأوروبي إن تصويت الجمعية الوطنية لصرب البوسنة على مشروع القانون المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين، الذي سيكون تحت سيطرته "أمر غير مقبول".

جاء ذلك في بيان صادر، الخميس، عن مكتب مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل.

وأوضح البيان أن الاتحاد الأوروبي يعتبر إقرار هذا المشروع "انتهاك غير مقبول للنظام الدستوري والقانوني لاتحاد البوسنة والهرسك".

وأضاف أنه في حال اعتماد مشروع القانون فإن ذلك سيؤثر على حقوق مواطني صرب البوسنة ويزيد من حالة عدم الاستقرار واليقين بالنظام القضائي في البلاد ويقوض المفهوم الأوروبي للبوسنة والهرسك.

ودعا الاتحاد الأوروبي قادة صرب البوسنة إلى الكف عن الخطوات التصعيدية وضمان استئناف الحوار الجاد داخل مؤسسات الدولة الهادف لمعالجة جميع القضايا.

ولفت البيان إلى أن بوريل وضع التطورات الحاصلة في البوسنة والهرسك على جدول أعمال الاجتماع المقبل لمجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي سيعقد يوم 21 فبراير/شباط الجاري.

يذكر أن الجمعية الوطنية لصرب البوسنة أقر مشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين الذي سيكون تحت سيطرته، وعُرض مشروع القانون على الرأي العام لمناقشته لمدة 60 يوما.