الجيش الأميركي ينقل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من ألمانيا إلى رومانيا

أعلن الجيش الأميركي أنه نقل طائرات مقاتلة من طراز إف-16 من ألمانيا إلى رومانيا "لتعزيز الأمن الإقليمي" في خضم التوترات المستمرة مع روسيا.

ومن المقرر أن تصل مقاتلات إف-16 التي لم يحدد عددها، الجمعة إلى قاعدة فيتيستي الجوية الرومانية على بعد أقل من 100 كيلومتر من البحر الأسود، حيث ستنضم إلى طائرات مقاتلة إيطالية منتشرة هناك، وفق ما جاء في بيان لقيادة القوات الجوية الأميركية في أوروبا ومقرها ألمانيا.

وأكدت القيادة الأميركية أنها "ستتعاون بشكل وثيق مع الحلفاء في منطقة البحر الأسود لتعزيز الأمن الإقليمي في هذه الفترة التي تشهد توترا ناجما عن الانتشار العسكري الروسي قرب أوكرانيا".

وستكون المقاتلات مسؤولة خصوصا عن حماية المجال الجوي لحلف شمال الأطلسي في هذه المنطقة القريبة من شبه جزيرة القرم التي ضمتها موسكو عام 2014.

وكانت القوات الجوية الأميركية أعلنت الخميس وصول قاذفات استراتيجية من طراز بي-52 إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأميركية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس الأميركي.

وأرسل الرئيس الأميركي جو بايدن ثلاثة آلاف عسكري أميركي إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة اعضاء حلف شمال الأطلسي في شرق أوروبا في ظل خشية غربية من غزو روسي لأوكرانيا.

تأتي هذه التحركات في وقت بدأت روسيا مناورات عسكرية واسعة النطاق في بيلاروس على حدود أوكرانيا التي تقع في صلب التوترات الشديدة بين روسيا والغرب، بينما يبدو أن الجهود الدبلوماسية المكثفة لمحاولة نزع فتيل الأزمة تتعثر.