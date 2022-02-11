حكومة السويد تفند مزاعم تتهم أجهزة الخدمة الاجتماعية باختطاف أطفال المسلمين

فندت حكومة السويد مزاعم انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي تتهم أجهزة الخدمة الاجتماعية السويدية باختطاف أطفال المسلمين، وقالت إنها ادعاءات "زائفة" و"مضللة" الهدف منها إثارة التوترات ونشر الارتياب.

وشددت وزارة الخارجية السويدية في سلسلة من المنشورات على تويتر الجمعة خصصت للرد على ما أطلقت عليه "حملة التضليل"، على أن الأخصائيين الاجتماعيين يحتاجون إلى أمر محكمة لإبعاد أطفال عن آبائهم دون موافقة.

وقالت الوزارة في المنشورات إنه "في حالة حدوث ذلك، فإن فرضية العمل تتمثل في أنه سيتم لم شمل الطفل بوالديه. كل هذا يتم تحت رعاية وإشراف مهنيين مدربين".

وأضافت أن أي قرار تتخذه أجهزة الخدمة الاجتماعية "بما يتضمن حالات يتم فيها فصل الطفل مؤقتا عن والديه، يضع دائما سلامة ورفاه الطفل في المقام الأول".

وجرى تداول مزاعم اختطاف السلطات السويدية للأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية في الأسابيع الأخيرة.

وقالت هيئة الدفاع النفسي السويدية، التي تأسست لمواجهة المعلومات المضللة، إن المزاعم يمكن إرجاعها إلى موقع إلكتروني يصدر باللغة العربية يقف وراءه شخص مناصر لتنظيم داعش.

وورد في بعض الادعاءات، التي نشرت باللغة الإنجليزية، أن الأطفال يتم تسليمهم إلى أسر حاضنة غير مسلمة ويجبرون على أكل لحم الخنزير وشرب الكحول.

وفي السياق، قال ميكائيل توفيسون، رئيس عمليات الهيئة، للإذاعة السويدية العامة، إن الهدف من الحملة هو "خلق صورة سلبية للسويد".

وقال وزير الهجرة والاندماج أندرس يغمان، لقناة "تي في 4″ التلفزيونية، إن "الأكاذيب يجب أن تواجه بالحقائق".

وأضاف أن المسلمين والأئمة في السويد ينأون بأنفسهم "عن هذه الدعاية والمعلومات المضللة".