الخطوط الجوية الهولندية تعلق رحلاتها إلى أوكرانيا

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية "KLM"، السبت، تعليق جميع رحلاتها إلى أوكرانيا، بعد أن أصدرت وزارة الخارجية الهولندية تحذيرا من السفر.

وقال المتحدث باسم الشركة إن جميع الرحلات الجوية إلى أوكرانيا، بما فيها التي كانت مقررة الليلة، تم إيقافها من قبل شركة الطيران.

وأضاف أن الخطوط الجوية الملكية التي تسير عادة رحلتين يوميا إلى العاصمة الأوكرانية كييف، "لن تحلق فوق المجال الجوي الأوكراني".

كما دعا وزير الخارجية فوبكه هويكسترا، في وقت سابق، جميع المواطنين الهولنديين إلى مغادرة أوكرانيا "على الفور"، وسط تصاعد التوترات مع روسيا.

وفي نفس السياق، قالت الولايات المتحدة، حليفة هولندا في حلف شمال الأطلسي "ناتو"، الجمعة، إن غزو روسيا لأوكرانيا يمكن أن يحدث "في أي وقت".

وحشدت موسكو مؤخراً أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، ما أثار مخاوف من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري آخر ضد جارته السوفيتية السابقة.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.

كما أصدر الكرملين قائمة بمطالب أمنية وجهها للغرب، بما في ذلك التراجع عن نشر قوات للناتو في بعض الدول السوفيتية السابقة، وضمانات بعدم انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى الحلف.