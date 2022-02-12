لافروف: الحملة الدعائية حول العدوان الروسي ضد أوكرانيا "استفزازية"

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، السبت، إن هدف الحملة الدعائية التي تشنها الولايات المتحدة وحلفاؤها حول العدوان الروسي ضد أوكرانيا "استفزازي".

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، بمبادرة من الجانب الأمريكي، وذلك بهدف بحث ملف أوكرانيا وبعض المسائل الملحة المتعلقة بالتعاون الثنائي، وفق وزارة الخارجية الروسية.

وأوضحت الخارجية الروسية، في بيان، أن "لافروف شدد على أن الحملة الدعائية عن العدوان الروسي ضد أوكرانيا لها غايات استفزازية من ناحية، وتحرض حكومة كييف على تخريب اتفاقات مينسك واللجوء إلى محاولات ضارة لتطبيق حل عسكري لقضية دونباس من ناحية أخرى".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي الناتو، في ردهما على مبادرة الضمانات الأمنية المطروحة من روسيا، يتجاهلان البنود الرئيسية لموسكو، بالدرجة الأولى ضرورة وقف تمدد الناتو وعدم نشر منظومات هجومية قرب حدود روسيا".

وأكد لافروف أن بلاده "ستولي اهتماما خاصا لهذا الأمر في تقييمها للوثائق التي تلقتها من واشنطن والناتو ردا على مبادرتها، متعهدا بإطلاع الغرب على نتائج هذا التقييم".

كما ذكر لافروف نظيره الأمريكي بأنه "من غير المقبول اتخاذ خطوات تنتهك الالتزامات التي تم تبنيها على أرفع مستوى بخصوص مبدأ الأمن غير القابل للتجزئة في المنطقة اليوروأطلسية"، بحسب البيان ذاته.

وجرى الاتصال الهاتفي قبيل آخر مماثل من المقرر أن يجرى مساء اليوم بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي جو بايدن.