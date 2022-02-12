لواء ركن في الجيش العراقي يزيل صورة أوجلان من وسط مدينة سنجار

أزال قائد عسكري عراقي رفيع صورة زعيم تنظيم "بي كا كا" الإرهابي، عبد الله أوجلان، من وسط قضاء سنجار، في محافظة نينوى، شمال العراق.

وقال اللواء الركن أثير الربيعي، قائد الفرقة "20" بالجيش العراقي، إن علم البلاد "سيبقى الراية الوحيدة في قضاء سنجار"، وفق مقطع مصور نشره إعلام الفرقة.

وأضاف القائد العسكري: "لن نسمح برفع صور الإرهابيين في القضاء (في إشارة إلى صورة أوجلان)".

وتوعد عناصر التنظيم الإرهابي بـ"العقاب الشديد"، قائلا: "سأضع العلم العراقي في قضاء سنجار، ومن يزيل العلم سأقتص منه بنفسي".

وأوجد "بي كا كا" موطئ قدم له في سنجار، عند اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي للمنطقة صيف 2014، وأنشأ فيما ما يسمى بـ"وحدات حماية سنجار".

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت حكومة بغداد، اتفاقا مع حكومة أربيل، يقضي بحفظ الأمن في سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات إقليم كردستان (شمال)، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية إلى خارج القضاء.

كما ينص الاتفاق أيضا، على إنهاء وجود تنظيم "بي كا كا" في القضاء، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة، إلا أن عناصره ما يزالون يتواجدون في سنجار، خلافاً لبنود الاتفاق، وفق قائم مقام القضاء محما خليل، في تصريحات سابقة.