المملكة المتحدة تسحب مراقبيها من أوكرانيا

أعلنت الحكومة البريطانية، الأحد، سحب مراقبيها في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (OSCE) من أوكرانيا، وسط مخاوف من غزو روسي محتمل.

وقال متحدث باسم مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطاني، لشبكة "سي إن إن"، إنه "تماشيا مع واجب مسؤوليات الرعاية، قررنا سحب مراقبينا في منظمة الأمن والتعاون الأوروبية".

وأضاف: "إننا نأخذ سلامة موظفينا على محمل الجد".

يشار أنه تم نشر بعثة المراقبة الخاصة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى أوكرانيا (SMM) في 21 مارس/ آذار 2014، وفقًا لموقع OSCE الإلكتروني.

وذكر الموقع أن "بعثة المراقبة الخاصة هي بعثة مدنية غير مسلحة، موجودة على الأرض على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق أوكرانيا. وتتمثل مهامها الرئيسية في المراقبة والإبلاغ بطريقة محايدة وموضوعية عن الوضع في أوكرانيا؛ وتيسير الحوار بين جميع الأطراف إلى الأزمة".

وحشدت موسكو مؤخراً أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، ما أثار مخاوف دول غربية من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري آخر ضد جارته السوفيتية السابقة.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.