مستشار ألمانيا: التوتر بين روسيا وأوكرانيا "تهديد كبير" للسلم الأوروبي

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، إن التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، يمثل تهديداً كبيراً بالنسبة للسلام في أوروبا.

وأضاف في تصريحات أدلى بها، الأحد، في العاصمة برلين، أن روسيا ستواجه ردود أفعال قاسية وعقوبات في حال قامت باعتداء عسكري ينتهك وحدة وسيادة الأراضي الأوكرانية.

وأردف: "التوتر القائم بين روسيا وأوكرانيا، يمثل تهديداً كبيراً بالنسبة للسلام في أوروبا."

وأشار إلى اعتزامه التوجه إلى روسيا عقب زيارته إلى أوكرانيا، مؤكداً أن كلتا الزيارتين ينصبان لمصلحة مناقشة كيفية ضمان السلام في أوروبا.

وشدد على ضرورة تفعيل صيغ النقاش الدولية من أجل إيجاد مخرج للأزمة القائمة بين موسكو وكييف.

وتابع: "بإمكان أوكرانيا أن تثق بأننا سنتضامن معها كما كان في الماضي".

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

وترفض روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.