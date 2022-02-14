مجموعة السبع تهدد روسيا بفرض عقوبات فورية حال غزو أوكرانيا

هدد وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع، اليوم الإثنين، بفرض عقوبات اقتصادية ومالية في وقت قصير جداً على روسيا، حال غزت أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان نشرته المجموعة عقب اجتماع في العاصمة الألمانية برلين، ويحمل توقيع وزراء مالية الدول السبع، حيث وصفوا عواقب العقوبات بأنها ستكون هائلة وفورية

وأضاف البيان أن الأولوية حالياً لدعم الجهود المبذولة من أجل خفض التصعيد، غير أن دول المجموعة سترد بسرعة وفعالية على أي اعتداء عسكري روسي جديد ضد أوكرانيا.

وتضم مجموعة السبع كلا من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان والمملكة المتّحدة والولايات المتّحدة الأمريكية وكندا.

وتتهم الدول الغربية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، روسيا بحشد قوات قرب الحدود الأوكرانية، وهددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو إذا شنت هجوما على أوكرانيا.

من جانبها رفضت روسيا الاتهامات بشأن تحركات قواتها داخل أراضيها، وتنفي وجود أي خطط عدوانية لديها تجاه أوكرانيا.