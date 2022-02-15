الاتحاد الأوروبي يدين قرار الدوما الروسي بالاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة تصويت الدوما الروسي (البرلمان)، الثلاثاء، على الاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، عبر تويتر إن الاتحاد الأوروبي يدين بشدة قرار مجلس الدوما الروسي تقديم مقترح لرئيس البلاد فلاديمير بوتين، للاعتراف باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" شرقي أوكرانيا.

وأضاف بوريل أن القرار يعد "انتهاكا واضحا" لاتفاق مينسك، الذي توصلت إليه روسيا وأوكرانيا ومنظمة التعاون والأمن في أوروبا عام 2014 لإحلال السلام شرقي أوكرانيا.

وشدد المسؤول الأوروبي عن دعم الاتحاد الأوروبي "الثابت" لوحدة أراضي أوكرانيا وسيادتها داخل "حدودها المعترف بها دوليًا".

كما حث بوريل روسيا على العودة إلى المفاوضات بشأن الصراع مع أوكرانيا بوساطة ألمانيا وفرنسا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا أعلنوا من جانب واحد استقلال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا في ربيع العام 2014.

وتقع منطقتي دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات والمحتلة جزئيًا من قبل الانفصاليين المدعومين من روسيا منذ 2014.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.