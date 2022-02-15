الكرملين يعلن استعداد بوتين للتفاوض حول أوكرانيا

أعلن الكرملين استعداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "للتفاوض" حول الأزمة مع الغرب في أوكرانيا.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال الاثنين إن الأزمة الأوكرانية ليست سوى "جزءا واحدا" من المخاوف الأمنية الأكبر لروسيا.

وأضاف: "أولاً وقبل كل شيء، لطالما طالب الرئيس بوتين بالمفاوضات والدبلوماسية. وفي الواقع، هو من بدأ مسألة الضمانات الأمنية للاتحاد الروسي".

وتابع: "أوكرانيا ليست سوى جزءا من المشكلة، إنها جزء من مشكلة أكبر تتعلق بالضمانات الأمنية لروسيا، وبالطبع فإن الرئيس بوتين مستعد للتفاوض"، حسب الشبكة.

وفي وقت سابق اليوم، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف لبوتين إنه يرى "فرصة" لإجراء حوار دبلوماسي مع الغرب بشأن المخاوف الأمنية لروسيا، قائلا إنه أوصى "بمواصلة تلك الجهود وتوسيعها".

وحشدت موسكو مؤخرا أكثر من 100 ألف جندي قرب أوكرانيا، ما أثار مخاوف دول غربية من أن الكرملين قد يخطط لهجوم عسكري ضد جارته السوفيتية السابقة.

كما حذرت الولايات المتحدة وحلفاؤها من هجوم وشيك، وهددوا روسيا بـ"عواقب وخيمة".

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.