الناتو يشكر علييف على زيادة صادرات الغاز لأوروبا

شكر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف على زيادة صادرات بلاده من الغاز إلى أوروبا.

وأفادت الرئاسة الأذربيجانية في بيان، الثلاثاء، أن علييف تلقى اتصالا هاتفيا من ستولتنبرغ، تناول عددا من القضايا.

وقدم ستولتنبرغ شكره إلى علييف، لكون أذربيجان مزودا موثوقا لأوروبا في مجال الغاز، وزيادة صادراتها في هذا الإطار.

بدوره، أكد علييف أن أذربيجان باعتبارها بلدا مصدرا مهما لمنتجات الطاقة، ستظل شريكا موثوقا لأوروبا.

وتبادل الجانبان وجهات النظر حول الوضع في جنوب القوقاز (إثر تحرير إقليم قره باغ الأذربيجاني من الاحتلال الأرميني) والتطورات في محيط أوكرانيا، وأسواق الطاقة العالمية.