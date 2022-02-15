بوتين يعلن تقديم مقترحات أمنية لتجنب سيناريو الحرب في أوروبا

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أن بلاده لا تريد الحرب في أوروبا، لافتا إلى أن موسكو قدمت مقترحات أمنية لتجنب هذا السيناريو.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني أولاف شولتس، بالعاصمة الروسية موسكو، عقب محادثات استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، بحسب ما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وقال بوتين إن الردود الغربية على مقترحاتنا لا تستجيب لمطالباتنا بخصوص ضمانات أمن روسيا.

وأضاف: "بالطبع لا نريد حربا في أوروبا، وهذا هو سبب قيامنا بتوجيه مقترحاتنا إلى واشنطن و(حلف شمال الأطلسي) الناتو".

وشدد الرئيس الروسي على أنه يريد حل موضوع انضمام أوكرانيا إلى الناتو اليوم وليس غدا.

وردا على ملاحظة الزعيم الألماني أن مسألة منح كييف العضوية في حلف شمال الأطلسي "ليست على جدول الأعمال"، قال بوتين إنه إذا انضمت أوكرانيا إلى الحلف بعد غد وليس غدا فذلك لا يغير شيئا بالنسبة لروسيا.

وتابع: "لقد سمعنا منذ 30 عاما أن الناتو لن يتمدد يوما واحدا باتجاه الحدود الروسية، أما اليوم فنرى البنى التحتية للناتو قرب بيتنا".

وذكر بوتين أن المناقشات حول انضمام أوكرانيا إلى الحلف مستمرة، وأنه لو حصل ذلك حتى بعد عدة أعوام، عندما تكون أوكرانيا مستعدة لهذه الخطوة، "فمن المحتمل أن يكون الأوان عندها قد فات بالنسبة إلينا. لذا فنريد حسم هذا الموضوع الآن، في أقرب الآجال، ضمن عملية تفاوضية وبطرق سلمية".

وتابع أن موسكو تنطلق من هذه الأطروحة وتعول على أن يأخذ شركاؤها الهواجس الروسية على محمل الجد.