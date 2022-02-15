روسيا تعلن عودة وحدات عسكرية إلى قواعدها بعد إتمام مناوراتها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، إتمام بعض وحداتها العسكرية مهامها في المناورات وبدء عودتها إلى قواعدها.

وقال متحدث الوزارة إيغور كوناشينكوف، في تصريحات للصحفيين، إن بعض الوحدات العسكرية في المناطق العسكرية الغربية والجنوبية أتمت مهامها ضمن المناورات الجارية هناك.

وأضاف كوناشينكوف أن القوات المذكورة بدأت العودة إلى ثكناتها العسكرية التابعة لها.

وفي سياق متصل، أفاد المتحدث أنه سيتم استخدام الذخيرة الحية في 19 فبراير/شباط الجاري خلال المناورات العسكرية المشتركة عزيمة الحلفاء-2022 الجارية في بيلاروسيا.

وانطلقت المناورات الروسية البيلاروسية المشتركة انطلقت في 10 فبراير الجاري.