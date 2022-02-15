مجلس النواب الروسي يوافق على مقترح قرار للاعتراف باستقلال دونيتسك ولوغانسك الأوكرانيتين

صادق مجلس النواب الروسي "الدوما"، على قرار بتقديم مقترح للرئيس فلاديمير بوتين للاعتراف باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" الأوكرانيتين الانفصاليتين.

جاء ذلك في عملية تصويت شهدها المجلس الثلاثاء، وأسفرت عن موافقة 351 برلماني، مقابل رفض 16 آخرين.

مشروع القرار الذي قدمه الحزب الشيوعي، ينص على تقديم مقترح للرئاسة الروسية لحثها على الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المزعومتين شرقي أوكرانيا.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا أعلنوا من جانب واحد استقلال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا في ربيع العام 2014.

وتقع منطقتي دونيتسك ولوغانسك في حوض دونباس الشرقية التي مزقتها النزاعات.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا لحشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.