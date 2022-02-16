أوكرانيا.. تعرض وزارة الدفاع ومصرفين لهجوم سيبراني

أعلنت أوكرانيا، الثلاثاء، تعرض موقع وزارة الدفاع ومصرفين لهجوم إلكتروني أدى إلى إغلاق الوصول إلى موقع الوزارة على الإنترنت.

جاء ذلك بحسب ما نقلت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية عن المركز الأوكراني للاتصالات الاستراتيجية وأمن المعلومات، مساء اليوم

ولم يذكر المركز الأوكراني من يتحمل المسؤولية عن الهجوم، لكن "أصابع الاتهام تشير إلى روسيا"، وفق الشبكة.

وأوضح المركز أنه "ليس من المستبعد أن المعتدي استخدم تكتيكات من الحيل القذرة الصغيرة لأن خططه العدوانية لا تعمل على نطاق واسع".

وجاء في رسالة على الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الدفاع الأوكرانية أن الموقع قيد الصيانة.

وقالت الوزارة، عبر تويتر، إن موقعها على الانترنت تعرض لهجوم إلكتروني على ما يبدو وأنها تعمل على استعادة الوصول إليه.

ويأتي الهجوم السيبراني وسط تنامي المخاوف الغربية من غزو روسي قريب لأوكرانيا، عقب احتشاد قواتها على الحدود بين البلدين.

وتوترت العلاقات بين كييف وموسكو منذ نحو 7 سنوات، على خلفية ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية إلى أراضيها بطريقة غير قانونية، ودعمها الانفصاليين الموالين لها في "دونباس".

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على روسيا في حال "شنت هجوما" على أوكرانيا.