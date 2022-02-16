"غازبروم" الروسية تعلن انخفاض احتياطيات الغاز في أوروبا

انخفضت احتياطات الغاز في مرافق تخزين الوقود الأزرق الأرضية في الاتحاد الأوروبي بحلول منتصف فبراير / شباط الجاري بنسبة 93.4% من إجمالي حجم الغاز الذي تم ضخه إلى المرافق في الصيف، بحسب شركة "غازبروم" الروسية.

وذكرت الشركة، بناء على بيانات أوروبية، أن كميات الغاز المخزنة في المرافق الأوروبية الأرضية هي الآن دون مستوى 7% من إجمالي حجم الغاز الذي تم ضخه إلى هذه المرافق في الصيف.

كذلك أشارت البيانات إلى انخفاض احتياطي الغاز في مرافق الغاز الأرضية في أوكرانيا بحلول منتصف الشهر الجاري إلى مستوى 10.7 مليارات متر مكعب، وهو مستوى أقل بنسبة 45.7% عن مستوى العام الماضي.

وتشهد الأسواق الأوروبية تقلبات حادة في أسعار الغاز بسبب تراجع المخزونات وارتفاع الطلب عليه.