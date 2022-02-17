الولايات المتحدة: روسيا تحشد 7000 جندي على الحدود مع أوكرانيا

نفى مسؤولون أمريكيون ما أعلنته روسيا عن سحب بعض قواتها من حدود أوكرانيا، مؤكدين أن موسكو أرسلت 7000 جندي إضافي إلى الحدود.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها المسؤولون الأمريكيون الذين فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم للصحفيين عبر مؤتمر هاتفي، مساء الأربعاء.

وقال مسؤول رفيع المستوى إن ادعاءات سحب روسيا بعض جنودها من الحدود الأوكرانية غير صحيحة، بل على العكس من ذلك، حشدت موسكو نحو 7 آلاف جندي إضافي في الأيام الأخيرة.

وأشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يستعد للحرب على عكس تصريحاته التي قال فيها إنه منفتح للدبلوماسية.

وأردف: "يقولون أمام الرأي العام إنهم منفتحون للمناقشة، ويدعون خفض التصعيد لكنهم في نفس الوقت يستعدون سرا للحرب".

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال في تصريحات له الأربعاء، إن واشنطن ليست لديها نتائج تؤكد مزاعم سحب روسيا قواتها من الحدود الأوكرانية.

وحذر الرئيس الأمريكي جو بايدن، روسيا من أن رد الولايات المتحدة سيكون قاسيا في حال أقدمت على غزو أوكرانيا، مؤكدا على ضرورة منح الدبلوماسية كل الفرص من أجل حل الأزمة.

وقال بايدن في تصريحات أدلى بها من البيت الأبيض، مساء الثلاثاء، إن الولايات المتحدة مستعدة لكافة السيناريوهات في الأزمة الأوكرانية مستدركا بتأكيده على ضرورة منح كل الفرص للدبلوماسية.

وأضاف: "لم نتأكد بعد من بدء انسحاب الجنود الروس إلى ثكناتهم، واحتمال غزو أوكرانيا لا يزال قائما".

وأشار بايدن إلى وجود أكثر من 150 ألف جندي روسي على الحدود الأوكرانية والبيلاروسية، داعيا الأمريكيين المقيمين في أوكرانيا لمغادرة البلاد.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنت هجوما على كييف.