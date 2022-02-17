فرنسا: المفاوضات بشأن الاتفاق النووي الإيراني ستختتم خلال أيام

قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، إن المفاوضات بشأن إحياء الاتفاق النووي الإيراني ستختتم في غضون أيام.

ووفقاً لشبكة سي إن إن الأمريكية، علق لودريان، مساء الأربعاء، في جلسة للبرلمان الفرنسي، على المفاوضات الجارية في فيينا لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني قائلاً: "نقترب من ساعة الحقيقة".

وأضاف: "إنها ليست مسألة أسابيع، إنها مسألة أيام"، محذرا من أن انهيار محادثات فيينا سيؤدي إلى أزمة خطيرة.

وتابع: "إما أن يتسبب الإيرانيون في أزمة خطيرة في الأيام المقبلة، يمكننا الاستغناء عنها، أو يقبلون بالاتفاق الذي يحترم مصالح جميع الأطراف، وخاصة مصالح إيران".

وأشار إلى أن شهرين ونصفا من المفاوضات في فيينا كانت مرهقة للعمل الدبلوماسي.

وفي السياق، أعرب كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني، الأربعاء، عن تفاؤل غير مسبوق بشأن الاتفاق قائلا إن الأطراف أصبحت أقرب من أي وقت مضى للوصول إلى اتفاق"".

وحذر كني من احتمال فشل المفاوضات، وقال في تغريدة: "لا شيء متفق عليه، حتى يتم الاتفاق على كل شيء، يتعين على شركائنا في التفاوض أن يكونوا واقعيين، وأن يتجنبوا العناد، وأن يتنبهوا لدروس السنوات الأربع الماضية حان الوقت لقراراتهم الجادة".

وفي عام 2015 تم توقيع الاتفاق النووي الإيراني المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة (JCPOA)، من قبل إيران والولايات المتحدة والصين وروسيا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوربي.

وبموجب الاتفاق، التزمت طهران بقصر نشاطها النووي على الأغراض المدنية، وفي المقابل وافقت القوى العالمية على إسقاط عقوباتها الاقتصادية عن إيران.

وانسحبت الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، من جانب واحد، من الاتفاقية في 2018، وأعادت فرض العقوبات على إيران، ما دفع طهران إلى التوقف عن الامتثال للاتفاق النووي.

وفي محاولة لإحياء الاتفاق النووي، أجريت 6 جولات من المحادثات بين إيران والقوى الدولية الكبرى، في فيينا بين أبريل/ نيسان، ويونيو/ حزيران 2021.