روسيا تعلن انسحابا جديدا لقواتها من حدودها مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن رتلا عسكريا يضم كتيبة دبابات تابعة للمنطقة العسكرية الغربية، باشر العودة إلى مكان تمركزه الدائم بعد الانتهاء من المناورات بالقرب من الحدود الأوكرانية.

وقالت الوزارة في بيان الجمعة، إن بعض الدبابات والوحدات التابعة للمنطقة العسكرية الغربية عادت إلى قواعدها الدائمة في "نيجني نوفغورود"( 500 كلم شرق موسكو) بعد الانتهاء من المناورات.

من جهتها أعلنت القوات البحرية الروسية، في بيان، أنه تم نقل 10 مقاتلات من طراز "سو-24" من شبه جزيرة القرم إلى مناطق روسية أخرى.

والثلاثاء، أعلنت روسيا انتهاء المناورات العسكرية في شبه جزيرة القرم، التي ضمتها إلى أراضيها عام 2014، وقالت إنها بدأت سحب جنودها.

كما نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات مصورة، الأربعاء، تظهر ما سمته مغادرة دبابات ومركبات عسكرية تابعة لها، شبه جزيرة القرم.

ومؤخرا، وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات ضد موسكو في حال شنت هجوما على أوكرانيا.