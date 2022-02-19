المفوضية الأوروبية: الأحداث المتعلقة بأوكرانيا قد تغير النظام العالمي

اعتبرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أن الأحداث الحالية المتعلقة بأوكرانيا "من شأنها تغيير النظام العالمي الحالي بأسره".

وقالت في كلمة ألقتها بمؤتمر ميونخ للأمن، السبت، إن "العالم يراقب أكبر احتشاد للجنود على الأراضي الأوروبية منذ أحلك أيام الحرب الباردة".

وتابعت أن "الأحداث التي نشهدها هذا اليوم يمكن أن تغير النظام العالمي بأسره".

وأوضحت المسؤولة الأوروبية أن "الأوكرانيين احتفلوا مؤخرا بالذكرى السنوية الـ30 لاستقلالهم. هناك جيل بأكمله من الأوكرانيين ولد وترعرع في بلد حر. هم أبناء الديمقراطية؛ لكنهم اليوم يواجهون على أساس يومي اعتداء وتدخلا خارجيين".

ومضت قائلة: "إننا نواجه محاولة سافرة من قبل روسيا لإعادة كتابة قواعد نظامنا الدولي".

واتهمت روسيا والصين بأنهما "تسعيان لحقبة جديدة تحل محل القواعد الدولية القائمة".