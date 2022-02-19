انفصاليو دونيتسك يعلنون التعبئة العامة على خلفية الأزمة شرقي أوكرانيا

أعلن زعيم انفصاليي إقليم دونيتسك الموالي لروسيا شرقي أوكرانيا، دينيس بوشيلين، السبت، التعبئة العامة، على خلفية التوتر العسكري في منطقة دونباس.

وتأتي هذه الخطوة وسط تصاعد العنف في المنطقة والتي يخشى الغرب من استخدامها كذريعة لغزو روسي، بحسب وكالة أسوشييتد برس.

وأصدر بوشيلين، بيانا، السبت، أعلن فيه التعبئة العامة، داعيا جنود الاحتياط للحضور إلى مكاتب التجنيد العسكرية.

وجاء البيان وسط عملية إجلاء جماعي للنساء والأطفال وكبار السن من الأراضي التي يسيطر عليها الانفصاليون في منطقتي دونيتسك ولوهانسك إلى روسيا المجاورة.