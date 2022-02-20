بريطانيا.. إصابة الملكة إليزابيث الثانية بكورونا

أعلن قصر باكنغهام، الأحد، إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا.

وقال بيان صادر عن القصر إن "جلالة الملكة تعاني من أعراض خفيفة شبيهة بأعراض نزلات البرد لكنها تتوقع استمرار المهام البسيطة في قصر وندسور خلال الأسبوع المقبل".

وأضاف البيان أن "الملكة ستواصل تلقي الرعاية الطبية وستتبع جميع الإرشادات المناسبة".

واحتفلت الملكة إليزابيث الثانية (95 عاما)، هذا العام بمرور 70 سنة على جلوسها على عرش بلادها، مما يجعلها أطول ملكة تعمر في الحكم في تاريخ بلادها.

تجدر الإشارة إلى أن ملكة بريطانيا، التي قيل إنها تلقت 3 جرعات من اللقاح، خالطت مؤخرا الأمير تشارلز الذي ثبتت إصابته بكورونا مع زوجته كاميلا، دوقة كورنوال