تصاعد التوتر على الحدود الأوكرانية والخوف من غزو روسي وشيك

انفجرت مئات قذائف المدفعية على طول خط التماس بين القوات الاوكرانية والانفصاليين المدعومين من روسيا، فيما أجلت السلطات آلاف المواطنين في شرق أوكرانيا، ما زاد من حدة التوتر والخوف من غزو روسي وشيك.

حذر زعماء غربيون من أن روسيا تستعد لمهاجمة جارتها، المحاصرة من ثلاث جهات، بنحو 150 ألف جندي فيما أجرت مناورات نووية أمس السبت في بيلاروسيا المجاورة، وتجري مناورات بحرية قبالة ساحل البحر الأسود.

دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى اختيار مكان لعقد اجتماع بينهما لمحاولة حل الأزمة.

وقال زيلينسكي أمس السبت في مؤتمر ميونيخ للأمن "أوكرانيا ستواصل اتباع المسار الدبلوماسي فقط من أجل تسوية سلمية".

ولم يصدر أي رد من الكرملين.

تحدث زيلينسكي بعد ساعات من أمر زعماء انفصاليين في شرق أوكرانيا بتعبئة عسكرية كاملة، وإرسال المزيد من المدنيين إلى روسيا.

وكانت موسكو أصدرت نحو 700 ألف جواز سفر لسكان المناطق التي يسيطر عليها المتمردون ما قد يستخدم ادعاء تعرض المواطنين الروس للخطر مبرراً من أجل شن عمل عسكري.

ظهرت بوادر جديدة على المخاوف من اندلاع الحرب منذ أيام، حين طلبت ألمانيا والنمسا من مواطنيهما مغادرة أوكرانيا.

ألغت شركة الطيران الألمانية "لوفتهانزا" الرحلات الجوية إلى العاصمة، كييف، وإلى مدينة أوديسا الساحلية الواقعة على البحر الأسود، التي قد تكون هدفا رئيسيا في عملية الغزو.

وقال مكتب الاتصال التابع لحلف الناتو في كييف إنه سينقل موظفيه إلى بروكسل، ومدينة لفيف الواقعة غرب أوكرانيا.