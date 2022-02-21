اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لبحث مستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية

اجتمع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، في العاصمة البلجيكية بروكسل، لبحث مستجدات الأزمة القائمة بين أوكرانيا وروسيا.

ومن المقرر أن يناقش الوزراء الخطوات التي سيتخذها الاتحاد في حال شنت روسيا عملية عسكرية ضد أوكرانيا.

ويشارك وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في الجلسة الصباحية للاجتماع، حيث من المقرر مناقشة كيفية تقديم الدعم لأوكرانيا لمواجهة احتمال أي غزو روسي.

وخلال الفترة الماضية وجهت الدول الغربية اتهامات إلى روسيا بشأن حشد قواتها قرب الحدود الأوكرانية، فيما هددت واشنطن بفرض عقوبات على موسكو في حال شنت هجوما على كييف.