الاتحاد الأوروبي قلق من تزايد النزعة القومية والنبرة الانفصالية في البوسنة والهرسك

مع تزايد "النزعة القومية والنبرة الانفصالية في البوسنة والهرسك" ما يهدد الاستقرار ووحدة البلاد"، اجتمع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين لبحث سبل تخفيف التوترات في البوسنة ومنع الانقسام المحتمل مع تواصل انهيار اتفاق السلام الموقع منذ أكثر من 25 عاما.

قال منسق الشؤون الخارجية بالاتحاد، جوزيب بوريل، في بروكسل، حيث ترأس اجتماعا لوزراء خارجية الاتحاد: "يتعين على الوزراء اتخاذ قرار بشأن كيفية وقف هذه التحركات في البوسنة والهرسك وتجنب أن تفتت البلاد. فهذا وضع خطير".

كانت الولايات المتحدة أعلنت الشهر الماضي فرض عقوبات جديدة على زعيم صرب البوسنة ميلوراد دوديك، الذي طالما دعا إلى انفصال الجزء الذي يديره الصرب من البوسنة عن بقية البلاد والاتحاد مع صربيا المجاورة.

واتهمته الولايات المتحدة بالقيام "بأنشطة فاسدة" تهدد بزعزعة استقرار المنطقة وتقويض اتفاق دايتون للسلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة.

يقول دوديك إنه يتعرض هو وصرب البوسنة للاستهداف ظلما والاتهام بالفساد على نحو خاطئ.

وأنهى الاتفاق الذي عقد عام 1995 الحرب في البوسنة التي راح ضحيتها أكثر من مائة ألف شخص وشردت الملايين.

أسست الاتفاقية كيانين منفصلين للحكم في البوسنة، هما جمهورية صربسكا التي يديرها صرب البوسنة وأخرى يهيمن عليها البوشناق، وهم مجموعة عرقية مسلمة، والكروات.

وارتبط الاثنان بمؤسسات مشتركة على مستوى الدولة، وتتطلب جميع الإجراءات على المستوى الوطني إجماعا من كافة المجموعات العرقية الثلاث.