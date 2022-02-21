بوتين يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي لمناقشة التوترات مع الغرب

يعقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا طارئا لمجلس الأمن القومي الروسي، اليوم الإثنين، وفق ما قال متحدث الرئاسة الروسية (الكرملين) ديمتري بيسكوف.

وأضاف بيسكوف في تصريحات صحفية، أن الوضع شرقي أوكرانيا "متوتر للغاية"، معرباً عن قلق موسكو إزاء ما يجري هناك.

وأوضح أنهم لا يلاحظوا حتى الآن مؤشرات على تراجع التوتر شرقي أوكرانيا، معتبرًا أن "الاستفزازات والقصف في تصاعد مستمر، وهذا مثير للقلق العميق بطبيعة الحال".

وأشار إلى وجود احتمال لقاء بين بوتين ونظيره الأمريكي جو بايدن، مضيفاً: "قد يقرر الزعيمان التواصل دوماً إن تطلبت الحاجة، سواء عبر مكالمة هاتفية أو في لقاءٍ وجه لوجه".

وحول اجتماع مجلس الأمن القومي المرتقب اليوم، أفاد متحدث الكرملين أن الاجتماع "ليس عادياً، بل موسعا، ومن المقرر أن يلقي بوتين كلمة في هذا الاجتماع".

ولم يقدم بيسكوف تفاصيل أكثر حول الاجتماع ومضمونه والأجندة المدرجة للنقاش فيه.