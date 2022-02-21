روسيا تتهم أوكرانيا بقصف نقطة تفتيش حدودية وكييف تنفي

قال جهاز الأمن الروسي، اليوم الإثنين، إن قذيفة أوكرانية استهدفت نقطة تفتيش روسية في مدينة روستوف على الحدود بين البلدين.

من جانبه نفى المتحدث باسم القوات المسلحة الأوكرانية في كراماتورس، أن تكون قوات بلاده استهدفت مركزا حدوديا يستخدمه جهاز الأمن الفدرالي الروسي في منطقة روستوف، واصفا تصريحات موسكو بأنها معلومات مضللة.

وقال المتحدث باسم الجيش الأوكراني بافلو كوفالتشوك للصحافيين: "لا يمكننا منعهم من إنتاج هذه المعلومات المضللة، لكننا نشدد على واقع أننا لن نطلق النار على أي منشأة مدنية أو على منطقة روستوف في روسيا"، مضيفًا أن "ما من قصف مدفعي على قوات الاحتلال الروسية".