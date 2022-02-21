زيلينسكي يبحث مع ماكرون وشولتس تبعات تصريحات مجلس الأمن الروسي

بحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشار الألماني أولاف شولتس، اجتماع مجلس الأمن الروسي، المتعلق باعتراف موسكو بانفصاليي أوكرانيا.

وذكر زيلينسكي في تغريدة، الإثنين، أن مباحثاته الهاتفية جاءت مع ماكرون وشولتس، لمناقشة تبعات اجتماع مجلس الأمن الروسي.

وأضاف الرئيس الأوكراني أنه دعا مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني إلى اجتماع.

والإثنين، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الروسي، لمناقشة ما إذا كانت موسكو ستعترف بالكيانين الانفصاليين شرقي أوكرانيا.

وأوضح بوتين خلال اجتماع مجلس الأمن الفيدرالي الروسي، أنه سيتخذ اليوم الإثنين قراراً حول مسألة الاعتراف باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" المعلنتين من جانب واحد.

وكان الانفصاليون المدعومون من روسيا أعلنوا من جانب واحد استقلال مقاطعتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا في ربيع العام 2014.