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أوكرانيا تطلب من الغرب تزويدها بأسلحة إضافية لمواجهة روسيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 22.02.2022 21:30
أوكرانيا تطلب من الغرب تزويدها بأسلحة إضافية لمواجهة روسيا

طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، الثلاثاء، الغرب بإرسال أسلحة إضافية إلى بلاده لمواجهة روسيا.

وقال كوليبا، قبيل لقاء نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن في واشنطن: "هذا الصباح بعثت برسالة إلى وزير الخارجية البريطاني أطلب فيها أسلحة دفاعية إضافية لأوكرانيا. وسأتوجه بالطلب نفسه إلى نظيري في الولايات المتحدة"، وفقاً لشبكة "يورو نيوز" الإخبارية.

وأضاف: "ستكون الدبلوماسية والسلاح أفضل الضمانات لنا. سنحشد العالم كله للحصول على كل ما نحتاج إليه لتعزيز دفاعاتنا".

ومساء الاثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو "دولتين مستقلتين" عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلالية دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".

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