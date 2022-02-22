الرئيس الأوكراني: قرار روسيا الأخير انتهاك لسيادة بلادنا وموسكو وحدها ستتحمل مسؤوليته

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن كافة النتائج المترتبة عن قرار روسيا الأخير حول الاعتراف باستقلال إقليمين انفصاليين عن بلاده، هي مسؤولية موسكو وحدها.

وأضاف في خطاب وجهه للشعب الأوكراني، عقب القرار الروسي، أن "خطوات روسيا الأخيرة تشكل انتهاكا لسيادة بلادنا ووحدة أراضيها".

وأكد على أن الاعتراف بالانفصاليين بشكل أحادي الجانب، يعد خروجا عن اتفاقيات مينسك، وتجاهلا للقرارات الصادرة عن مجموعة نورماندي.

ودعا زيلينسكي مجموعة نورماندي لعقد اجتماع طارئ لبحث القرار الروسي الأخير، معربا عن تطلعاته من حلفاء أوكرانيا لاتخاذ خطوات واضحة وفعالة.

و"رباعية نورماندي" معنية ببحث سبل حل الأزمة شرقي أوكرانيا، وعقدت قمتها السابقة قبل أسبوعين في العاصمة الفرنسية باريس، وسط توترات متزايدة في المنطقة.

يشار أن قمة رباعية عقدت بين روسيا، وأوكرانيا، وألمانيا، وفرنسا في يونيو/حزيران 2014 خلال احتفالات الذكرى السبعين لعملية إنزال الحلفاء في النورماندي بفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية، وعرفت حينها برباعية النورماندي.

ويوم أمس الإثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي "دونيتسك"، و"لوغانسك" كدولتين مستقلتين عن أوكرانيا.