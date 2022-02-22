الرئيس الأوكراني: لا نرغب بالحرب مع روسيا

صرح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، أن بلاده لا ترغب في حرب مع روسيا، لافتاً إلى أن كييف تدرس حاليا احتمالية قطع العلاقات الدبلوماسية مع موسكو.

جاء ذلك في خطاب مصور توجه به إلى الشعب الأوكراني والمجتمع الدولي، صباح اليوم الثلاثاء، لطمأنة الشعب والتشديد على أن بلاده ستتعامل مع الأزمة بهدوء وحذر.

وقال تعقيبا على الإجراءات والتحركات الروسية الأخيرة: "نحن على أرضنا، ولا نخاف من أي شيء ولا أي شخص، ولا ندين بأي شيء لأحد، ولن نتنازل عن أي شيء"، وأوضح أن اعتراف موسكو باستقلال منطقتين تابعتين لأوكرانيا انتهاك لوحدة أوكرانيا الوطنية وسيادتها.

وأضاف زيلينسكي أن الحدود الدولية لأوكرانيا ستبقى على ما هي عليه بالرغم من تصريحات وتهديدات روسيا.

وأشار إلى أن كييف تعتمد على خطوات واضحة وفعالة من مؤيديها الدوليين، مضيفا: "مستعدون للرد في حال قررت روسيا اتخاذ خطوات عدائية ضد أوكرانيا".

وفي سياق متصل، حذر الرئيس الأوكراني من أن الدول المجاورة لبلاده ستتضرر في حالة التصعيد الروسي الشامل.

وشدد على أن أوكرانيا تريد السلام رغم أنها كانت مستعدة لعمل عدواني روسي لفترة طويلة.

من جهتها، شددت الخارجية الروسية على أن موسكو لا تريد قطع العلاقات مع أوكرانيا.

وحذرت الرئاسة الروسية (الكرملين) من تدهور الوضع أكثر إذا قطعت كييف العلاقات الدبلوماسية.

ومساء الاثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو دولتين مستقلتين عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلالية دونيتسك ولوغانسك بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكراني.