بوريل: سنفرض عقوبات على شخصيات ومصارف روسية

أعلن الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للعلاقات الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل أن الاتحاد سيفرض عقوبات على روسيا على خلفية اعتراف موسكو رسميا باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك" عن أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحه لإذاعة "فرانس إنفو" الحكومية، الثلاثاء، من العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح أن العقوبات ستفرض على أعضاء مجلس النواب الروسي "الدوما" ممن صوتوا لقرار استقلال "دونيتسك ولوغانسك"، ومسؤولين في "القطاع العسكري"، و2-3 بنوك روسية، ردًا على قرار إدارة موسكو الاعتراف استقلال "دونيتسك ولوغانسك" عن أوكرانيا.

وأكد أن الاتحاد سيحاول منع روسيا من الحصول على التمويل في أوروبا.

وأشار بوريل إلى أن الاتحاد سيفرض عقوبات أخرى على موسكو في حال غزت روسيا أوكرانيا.

وأضاف أن الهجمات مستمرة في إقليم "دونباس" وأن الوضع في أوكرانيا مقلق.

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن بوريل أن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيجتمعون اليوم في باريس لاتخاذ قرار بشأن العقوبات التي سيتم فرضها على روسيا.

ومساء الإثنين، اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".