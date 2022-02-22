عقوبات أمريكية وأوروبية على روسيا وسط تصاعد أزمة أوكرانيا

اعلن البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن أمر بفرض عقوبات جديدة على موسكو بعد اعتراف روسيا باستقلال اقاليم شرق أوكرانيا الانفصالية.

وصفت إدارة بايدن إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الاثنين بأنه "انتهاك صارخ لالتزامات روسيا الدولية".

تحظر العقوبات الاستثمارات الجديدة والتجارة والتمويل في الاقليمين الانفصاليين في أوكرانيا اللذين اعترف بوتين باستقلالهما.

كذلك اكد كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي إن الكتلة ستفرض عقوبات جديدة على روسيا.

فقالت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين ورئيس مجلس اوروبا شارل ميشيل في بيان إن هذا الاعتراف يعد "انتهاكا صارخا للقانون الدولي".

واضاف البيان أن الكتلة "سترد بعقوبات" و "تكرر دعمها الثابت لاستقلال أوكرانيا وسيادتها ووحدة اراضيها داخل حدودها المعترف بها دوليا".