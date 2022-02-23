أسر ضحايا الإرهاب العنصري في "هاناو" الألمانية يطالبون السلطات بكشف ملابسات الحادث

رغم مرور عامين على الهجوم الإرهابي العنصري في مدينة "هاناو" الألمانية، لا تزال عائلات الضحايا تطالب سلطات البلد الأوروبي بتنفيذ وعدها والكشف عن ملابسات الجريمة.

وفي 19 فبراير/ شباط 2020، شهدت مدينة هاناو اعتداء عنصريا مسلحا، أطلق فيه توبياس راثجين، النار على مقهيين يرتادهما مواطنون أجانب معظمهم أتراك.

وأدى الحادث إلى مقتل 9 أشخاص بينهم 4 أتراك، فيما أصيب خمسة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة.

وفي حوار مع الأناضول، قال صلاح الدين، وأميش كوربوز، والدا سادات الذي قضى خلال الاعتداء، إن راثجين ليس قاتلا عاديا، وإنهما لا يصدقان التصريحات التي أدلت بها السلطات الألمانية حول انتحاره.

وبشأن كيفية تلقيها نبأ وفاة ابنها قالت أميش "دخل ابني الأصغر الغرفة وهو غاضب يصيح هناك هجوم مسلح في مكان عمل أخي وهناك 4 ضحايا. فحاول زوجي الاتصال بسادات ولكنه لم يجب. ولم ندر كيف نهضنا وذهبنا إلى هاناو خلال نصف ساعة".

وأضافت أنهما وجدا الطرق مغلقة عندما وصلا، وأن الشرطة لم تجبهما عن أسئلتهما ولم تعطهما أي معلومة رغم أنهما انتظرا هناك حتى صباح اليوم التالي، ثم عادا إلى منزلهما وبعدها حضر بعض أفراد الشرطة وأخبروهما أن ابنهما قتل في الهجوم وأعطوهما الأشياء التي كانت معه وقتها.

وأشارت إلى أنها بالإضافة إلى حزنها على فقدها ولدها تشعر بقلق وخوف شديد على حياة ولدها الآخر، وأنها لا تثق بأن الشرطة أو السياسيين قادرون على حمايته وتود لو تجعله لا يغادر المنزل لقلقها عليه.

ـ المسؤولون لم يفوا بوعودهم

ولفتت أميش إلى أن الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، والمستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وعداها بكشف ملابسات الحادث إلا أن أيا من هذه الوعود لم يتحقق، وأن كل المسؤولين يرفضون الاعتراف بوقوع تقصير منهم.

وأوضحت أنه تم الإبلاغ عن القاتل قبل 3 أشهر من وقوع الاعتداء الإرهابي، إلا أن السلطات لم تهتم بالأمر لأن الاعتداء برمته هو مشروع مدبر على حد قولها.

واستطردت: "الأمر جاء من جهات عليا. فقام القاتل بتنفيذ مهمته. بعد ذلك تم التخلص منه لإسكاته. لا أصدق أبدا أن القاتل انتحر (..) لديهم الكثير من أمثال هذا القاتل (..) الأمر على هذا النحو منذ 30 عاما".

وأوصت كل الشباب بالانتباه جيداً للأماكن التي يذهبون إليها والأشخاص الذين يقابلونهم، وأن يحموا أنفسهم جيدا حتى لا يكونوا ضحية لاعتداء آخر مثل ابنها الذي قتل وهو في الثلاثين من عمره.

ـ أسئلة تنتظر الإجابة عنها

أما الأب صلاح الدين، فقال إنه رغم مضي عامين على الحادث، لا تزال العديد من الأسئلة تنتظر الإجابة عنها.

وأضاف أن السلطات الألمانية تحاول أن تبدو وكأنها تقف إلى جوارهم، إلا أن ذلك لم يحدث، ولم يكشفوا عن تفاصيل وملابسات الحادث إلى الآن، بل وضعوا أفرادا من الشرطة أمام منزل والد القاتل لحمايته.

وتابع: "وقع الاعتداء الساعة العاشرة مساء لكن الشرطة لم تدهم منزل القاتل إلا في الساعة الخامسة صباحاً. ماذا كانوا يفعلون حتى ذلك الوقت؟ ومن الذي قتل القاتل؟ هل انتحر أم قتلته الشرطة؟ كل هذه أسئلة نود معرفة الإجابة عنها".

وأشار إلى أنه ليلة وقوع الهجوم الإرهابي شعر أن ابنه قد أصابه مكروه ولم يستطع الوصول إليه عبر الهاتف حتى حضرت الشرطة صباح اليوم التالي وسلموه متعلقاته الشخصية.

وقال إن كل متعلقات ولده وكل أغراضه لا تزال في مكانها بغرفته كما تركها بالضبط وإنه سوف يحافظ عليها حتى آخر يوم في عمره.

وأكد صلاح الدين ضرورة الاتحاد والعمل سويا حتى لا تقع مثل هذه الاعتداءات مرة أخرى.

وبعد الهجوم، طاردت الشرطة الألمانية منفذ العملية وحددت هويته، قبل أن تجده ميتا في شقته إلى جانب والدته التي قُتلت أيضا.

وصرحت السلطات أن القاتل كان لديه تصريح بالصيد وأنه ترك رسالة ومقطعا مصورا قبل موته.

وعقب الاعتداء قالت ميركل آنذاك إن "العنصرية سم والكراهية أيضا سم وهذه السموم موجودة في مجتمعنا".

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الادعاء الفيدرالي في ألمانيا أنه لم يتم العثور على أي دليل بخصوص وجود شركاء في الجريمة مع القاتل أو محرضين أو شخص مقرب منه يعرف أسراره ولذلك تقرر غلق التحقيق في القضية.