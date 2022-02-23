ألمانيا: يمكننا الاستغناء عن الغاز الروسي



أعلن وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك، اليوم الأربعاء، أن بلاده يمكنها الاستغناء عن الغاز الروسي.

وقال للإذاعة العامة الألمانية ردا على سؤال حول احتمالية استغناء ألمانيا عن الغاز الروسي في اليوم التالي لإعلان برلين تعليق تشغيل خط أنابيب الغاز الروسي "نورد ستريم 2" إن ذلك ممكن.

وأوضح أنه في البداية سيتسبب قرار الاستغناء في فجوة كبيرة يجب سدها في سوق الطاقة مع ما يترتب على ذلك من ارتفاع في سعر الغاز.

لكنه أشار إلى أن الغاز يمكن تعويضه من موردين ومصادر طاقة أخرى.

والثلاثاء، أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس، تعليق مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي "نورد ستريم 2"، في أعقاب اعتراف موسكو رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لروسيا، وسط رفض دولي واسع.