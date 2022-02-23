أوكرانيا تستدعي جنود الاحتياط وتطلب من مواطنيها مغادرة روسيا “فورا”



وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مرسوما لاستدعاء الجنود الاحتياطيين في فترات خاصة.

وأوضح زيلينسكي في رسالة مصورة نشرها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه لا حاجة لإعلان التعبئة حاليا.

وأكد ضرورة دعم الجيش، مشيرا إلى أنه وقع مرسوما لاستدعاء الجنود الاحتياطيين في فترات خاصة لهذا السبب.

ويتيح قانون صدر في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2021 في أوكرانيا، استعداء الجنود الاحتياطيين إلى الجيش في فترات خاصة دون إعلان التعبئة.

في سياق آخر طالبت وزارة الخارجية الأوكرانية، الأربعاء، مواطنيها بمغادرة روسيا "فورا" خوفا من تصعيد عسكري من موسكو.

وقالت الوزارة، في بيان، إنها "توصي المواطنين الأوكرانيين بعدم السفر إلى روسيا، وأولئك الموجودين هناك عليهم المغادرة فورا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أعلن الرئيس الأمريكي عن أول حزمة من العقوبات ضد روسيا، واصفا خطوات روسيا تجاه أوكرانيا بأنها بداية الغزو.

ومساء الإثنين، اعترفت روسيا رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.