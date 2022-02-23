البرلمان الأوكراني يصادق على منح المدنيين حق حمل الأسلحة النارية لمواجهة التصعيد الروسي

صادق البرلمان الأوكراني على منح المدنيين حق حمل الأسلحة النارية مع تصاعد حدة الأزمة مع الجانب الروسي.

وصوت البرلمان الأربعاء بالموافقة في القراءة الأولى على مشروع قانون يعطي الأوكرانيين الحق في حمل أسلحة نارية والتصرف دفاعا عن أنفسهم، بحسب موقع "يورو نيوز" الأوروبي.

جاء ذلك بينما كشفت روسيا عن بدء إجلاء طاقمها الدبلوماسي من أوكرانيا.

وقال متحدث سفارة موسكو في كييف دينيس غولينكوو، في تصريحات صحفية، إن عملية الإجلاء جارية، مشيرا أن العلم الروسي "لم يعد يرفرف" على سطح السفارة.

واحتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلالية دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".