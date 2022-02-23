البنتاغون ينقل قسم من قواته في أوروبا نحو بولندا والبلطيق

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون)، نقل قسم من قواتها المنتشرة في دول بأوروبا الغربية نحو بولندا ودول البلطيق، بعد الخطوات الروسية في أوكرانيا.

جاء ذلك في بيان تفصيلي للبنتاغون عقب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن عزمهم نقل بعض القوات في أوروبا نحو منطقة البلطيق.

وأوضح مسؤولي رفيع في البنتاغون للصحفيين، أن تلك القوات مكونة من القوات الجوية والبرية.

وقال: "سيتم نقل كتيبة مشاة من نحو 800 جندي من إيطاليا إلى منطقة البلطيق، وإرسال 8 مقاتلات إف-35 من ألمانيا إلى عدة مواقع عمليات على جبهة حلف شمال الأطلسي "ناتو" الشرقية، إضافة إلى 20 مروحية "إيه إتش 64" من ألمانيا أيضا إلى منطقة البلطيق، و12 مروحية "إيه إتش 64" من اليونان إلى بولندا".

وأشار المسؤول الذي لم يتم الكشف عن هويته أن تلك القوات الإضافية يتم إعادة نشرها من أجل طمأنة حلفاء الناتو، وردع أي هجوم محتمل ضد الدول الأعضاء في الحلف، وتدريب قوات الدول المضيفة لها.

ومساء الإثنين، اعترفت روسيا رسميا بمنطقتي دونيتسك ولوغانسك الخاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو كدولتين مستقلتين عن أوكرانيا، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا.