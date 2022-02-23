الشرطة تلقي القبض على محتجز الرهائن في أمستردام بعد إصابته بجروح بالغة

أعلنت السلطات الهولندية أن المشتبه به في عملية احتجاز رهائن في متجر "آبل ستور" في أمستردام، والذي طلب 200 مليون يورو من العملات الرقمية، قد نقل إلى المستشفى بعد إصابته "بجروح بالغة".

وأكدت السلطات مساء الثلاثاء في مؤتمر صحافي أن الرهينة وأربعة أشخاص اختبأوا في خزانة بدون علم المشتبه به، وهو في أمان وبصحة جيدة.

أبقت عملية احتجاز الرهائن سكان المنطقة المحيطة بساحة لايدسبلين، في وسط أمستردام التي يرتادها السكان المحليون والسياح وتضم العديد من الحانات والمقاهي، في حالة ترقب على مدى خمس ساعات.

وكانت شرطة أمستردام تلقت الثلاثاء حوالى الساعة 17,30 (16,30 ت غ) بلاغا باحتمال قيام رجل مسلح بمهاجمة متجر.

استهدف المهاجم أول عناصر الشرطة الذين وصلوا الى المكان بنيران سلاح رشاش كما أعلن قائد الشرطة. تبين سريعا أن المشتبه به (عمره 27 عاما) يحمل أيضا مسدسا كما أشارت صور الى انه قد يكون ارتدى سترة ناسفة.

تمكن الكثير من الأشخاص من مغادرة المبنى لكن الرجل احتجز مباشرة رهينة، وهو زبون بريطاني يبلغ من العمر 44 عاما بحسب وسائل إعلام محلية. طلب المشتبه به 200 مليون يورو من العملة الرقمية مقابل تحرير المبنى مهددا بتفجير نفسه.

أغلقت الساحة المحيطة بالمتجر سريعا وكذلك أغلقت المقاهي والمسارح. طلب من الاشخاص الذين كانوا حاضرين عند بدء عملية احتجاز الرهائن الاختباء في المقاهي بحسب أوامر الشرطة فيما أبقي الصحافيون بعيدين عن المكان.

تم إخلاء 70 شخصا من المبنى الذي يوجد فيه "آبل ستور" كما قال قائد الشرطة فرانك باو. لكن أربعة أشخاص لم يتمكنوا من مغادرة المبنى ولجأوا الى خزانة في الطابق السفلي.

طلب الرجل المحتجز رهينة الماء حوالى الساعة 22,30 (21,30 ت غ) بالاتفاق مع الشرطة، وخرج من المبنى وفر راكضا وتبعه بسرعة الرجل المسلح الذي صدمته على الفور آلية لقوات الأمن.

قامت الشرطة بفحص الرجل الممدد في الشارع بواسطة رجل آلي، وخلصت الى ان المشتبه به "لا يحمل متفجرات" كما أعلنت على تويتر. ثم نقلته وهو مصاب بجروح بالغة الى المستشفى، ولم يتم إعطاء أي معلومات منذ ذلك الحين عن وضعه الصحي.