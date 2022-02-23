فرنسا: لن نتدخل عسكريا في أوكرانيا

قال المتحدث باسم الحكومة الفرنسية غابرييل أتال، إن بلاده لن تتدخل عسكريا في أوكرانيا.

جاء ذلك في تصريحات صحفية عقب اجتماع مجلس الوزراء في العاصمة باريس، الأربعاء.

أضاف أتال أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين انتهك القانون الدولي واتفاقيات مينسك التي وقعها، عبر قراره الاعتراف رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وأعرب أتال عن إدانته للعدوان الروسي على سيادة أوكرانيا.

واعتبر العقوبات التي أعلنها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا "قوية للغاية".

وأشار إلى إمكانية اتخاذ قرارات بشأن فرض عقوبات أخرى وفقًا لتصرفات روسيا.

وأكد أتال أن فرنسا لن تتدخل عسكريًا في أوكرانيا.

واحتدمت الأزمة الأوكرانية الروسية في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

واعتبرت دول غربية أن اعتراف موسكو باستقلال دونيتسك ولوغانسك "بداية فعلية للحرب الروسية ضد أوكرانيا".