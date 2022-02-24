ألمانيا تحذر بوتين من مغبة الاستهانة بحزم الناتو في الدفاع عن كافة أعضائه

حذر المستشار الألماني أولاف شولتس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من مغبة الاستهانة بحزم الناتو في الدفاع عن كافة أعضائه.

وقال في خطاب شعبي، الخميس، إن "أوكرانيا عاشت يوما عصيبا، شهدنا فيه بداية حرب كانت غائبة عن القارة الأوروبية منذ 75 عاما".

وأشار إلى أن "بوتين شن هجوما على دولة مستقلة ذات سيادة، لا يمكن تبريره بأي شكل، إنها محاولة للتلاعب بالحدود الجغرافية في أوروبا، وربما محاولة لإزالة دولة بأكملها عن خريطة العالم".

ولفت شولتس إلى إعداد الدول الأعضاء في الناتو ومجموعة السبع حزمة عقوبات اقتصادية على روسيا، مؤكدا أنها ستجبر الإدارة الروسية على دفع الثمن غاليا.

وأوضح أنه يجب ضمان عدم قيام روسيا بالتوسع ضمن بقية الدول الأوروبية، خاصة دول البلطيق وبولندا وبلغاريا وسلوفاكيا.

وأضاف: "الولايات المتحدة والدول الأوروبية متفقون على هذا الأمر، يجب على بوتين عدم الاستهانة بحزم الناتو في الدفاع عن كافة أعضائه".