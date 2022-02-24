القائمة الرئيسية
أوروبا
القائمة الرئيسية

أوكرانيا تدعو شركاءها لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

ديلي صباح ووكالات
إسطنبول
نشر في 24.02.2022 18:21
أوكرانيا تدعو شركاءها لقطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا

دعا وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا، جميع شركاء بلاده إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، على خلفية التدخل العسكري في أوكرانيا.

وفي تغريدة في حسابه عبر تويتر، أكد كوليبا أن بلاده قطعت العلاقات الدبلوماسية مع روسيا، داعيا جميع الشركاء إلى أن يحذو حذوها.

وأضاف: "اثبتوا من خلال هذه الخطوة الملموسة أنكم مع أوكرانيا وترفضون رفضًا قاطعًا أكثر الأعمال العدائية الصارخة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".

وفجر الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية في إقليم دونباس شرقي أوكرانيا، تبعها ردود فعل غاضبة من مختلف دول العالم ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

شارك عبر الفيسبوك شارك عبر تويتر
الخبر السابق تحطمت طائرة عسكرية أوكرانية الخميس قرب كييف وعلى متنها 14 شخصا، وفق...
مختارات