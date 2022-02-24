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أوكرانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 24.02.2022 16:10
آخر تحديث في 24.02.2022 16:14
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا، بعد ساعات من بدء موسكو تدخلاً عسكرياً ضد جارتها الشرقية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بنبرة تحدي، في خطاب للشعب: "أوكرانيا تدافع عن نفسها، ولن تتنازل عن حريتها".

كما رفع زيلينسكي القيود عن أي مواطن يحمل السلاح دفاعاً عن أوكرانيا.

وقبل ساعات، أعلن زيلينسكي الأحكام العرفية في أنحاء البلاد، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شنه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت مبكر الخميس، تم الإبلاغ عن انفجارات في العديد من المقاطعات الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف، كما ورد أن عدة دبابات عبرت الحدود من بيلاروسيا إلى أوكرانيا.

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