أوكرانيا تعلن قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا

أعلنت أوكرانيا، اليوم الخميس، قطع علاقاتها الدبلوماسية مع روسيا، بعد ساعات من بدء موسكو تدخلاً عسكرياً ضد جارتها الشرقية.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، بنبرة تحدي، في خطاب للشعب: "أوكرانيا تدافع عن نفسها، ولن تتنازل عن حريتها".

كما رفع زيلينسكي القيود عن أي مواطن يحمل السلاح دفاعاً عن أوكرانيا.

وقبل ساعات، أعلن زيلينسكي الأحكام العرفية في أنحاء البلاد، بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شنه العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وفي وقت مبكر الخميس، تم الإبلاغ عن انفجارات في العديد من المقاطعات الأوكرانية، بما في ذلك العاصمة كييف، كما ورد أن عدة دبابات عبرت الحدود من بيلاروسيا إلى أوكرانيا.