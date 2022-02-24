أوكرانيا.. مواقع إلكترونية رسمية تتعرض لهجمات سيبرانية

تعرضت مواقع الكترونية أوكرانية رسمية، الأربعاء، لهجمات سيبرانية.

وقال وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف، في بيان عبر تليغرام، إنه في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، بدأ هجوم إلكتروني واسع النطاق على الدولة الأوكرانية.

وأوضح فيدوروف أنه وقعت مشاكل في الوصول إلى مواقع وزارة الخارجية والحكومة والبرلمان بالبلاد.

وأكد أن موقع البوابة الحكومية الإلكترونية ديا تصدى للهجوم السيبراني، وواصل عمله دون مشكلة.

وتأتي الهجمات السيبرانية في أعقاب تفاقم الأزمة الأوكرانية الروسية بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.