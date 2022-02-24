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أوكرانيا.. مواقع إلكترونية رسمية تتعرض لهجمات سيبرانية

وكالة الأناضول للأنباء
كييف
نشر في 24.02.2022 09:32
آخر تحديث في 24.02.2022 09:44
صورة أرشيفية صورة أرشيفية

تعرضت مواقع الكترونية أوكرانية رسمية، الأربعاء، لهجمات سيبرانية.

وقال وزير التحول الرقمي ميخايلو فيدوروف، في بيان عبر تليغرام، إنه في حوالي الساعة الرابعة بعد الظهر، بدأ هجوم إلكتروني واسع النطاق على الدولة الأوكرانية.

وأوضح فيدوروف أنه وقعت مشاكل في الوصول إلى مواقع وزارة الخارجية والحكومة والبرلمان بالبلاد.

وأكد أن موقع البوابة الحكومية الإلكترونية ديا تصدى للهجوم السيبراني، وواصل عمله دون مشكلة.

وتأتي الهجمات السيبرانية في أعقاب تفاقم الأزمة الأوكرانية الروسية بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مساء الاثنين، اعتراف بلاده رسميا باستقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا، اللتين كانتا خاضعتين لسيطرة الانفصاليين الموالين لموسكو، وسط رفض دولي واسع.

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