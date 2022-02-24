الأمم المتحدة تحث على ضبط النفس في منشآت أوكرانيا النووية

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومقرها فيينا، إن أوكرانيا أبلغتها بأن قوات مسلحة مجهولة سيطرت على محطة تشيرنوبيل النووية مضيفة أنه لم تقع إصابات أو دمار في الموقع الصناعي.

دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل ماريانو غروسي إلى أقصى درجات ضبط النفس لتجنب الإجراءات التي قد تعرض المنشآت النووية الأوكرانية للخطر.

وقال في بيان:" تماشياً مع تفويضها، تراقب الوكالة الدولية للطاقة الذرية التطورات في أوكرانيا عن كثب مع التركيز بشكل خاص على سلامة وأمن محطات الطاقة النووية وغيرها من المنشآت ذات الصلة بالطاقة النووية".